Цього року Державний дорожній фонд, відповідно до рішення уряду, передав у підпорядкування областей дороги місцевого значення. Тож нині на Рівненщині активно їх ремонтують, а подекуди навіть прокладають нові.
На фінішній прямій — новенька півторакілометрова дорога в райцентрі Гоща: вона веде до масиву, де розташовані земельні ділянки наших захисників, а в перспективі з’являться їхні будинки.
— Її збудували за спеціальною технологією, залучивши лише сучасну техніку та високоякісні матеріали. Тож навіть після тривалої експлуатації дорога матиме належний стан, — коментує начальник управління дорожнього господарства департаменту будівництва та архітектури облдержадміністрації Віталій Кардаш.
На оновлене дорожнє полотно витратили майже півтора мільйона гривень, з них близько мільйона — кошти з державного бюджету, решта — співфінансування Гощанської селищної ради.
— Роботи з будівництва та реконструкції місцевих доріг тривають у Костопільському, Зарічненському, Млинівському, Дубенському, Острозькому районах, — розповідає перший заступник голови Рівненської ОДА Віталій Ундір. — Скажімо, на вулиці з промовистою назвою Князя Острозького в селі Межиріч Острозького району ніколи не було асфальту. А вже у вересні з’явиться: адже погода дає змогу працювати, не збавляючи темпів.
Ще дві оновлені дороги з’являться в селі Дюксин Костопільського району та в Новоселівці Млинівського. Капітально ремонтують «артерії життя» у селах Панталія та Привільне на Дубенщині. Воно й справді: є дорога — є життя на селі.
Оживає сільська інфраструктура насамперед завдяки реформі з децентралізації. За рішенням уряду цього року місцеві дороги передано в підпорядкування обласних державних адміністрацій. Разом із 280 мільйонами державних коштів на їх будівництво, реконструкцію, експлуатацію та утримання дорожнього полотна. Бо на місці, вочевидь, видніше, яку саме дорогу ремонтувати сьогодні, а яка може почекати до завтра. Тож іще на початку року кожен район Рівненщини визначився з найбільш проблемними ділянками й подав пропозиції в область. Деякі, найкмітливіші, навіть виготовили проектно-кошторисну документацію: тільки б отримати кошти! Природно, що тендери провели насамперед на такі дороги, аби не втрачати дорогоцінного часу. Не гають його й тепер: тепла осінь теж буде в поміч. До речі, загалом на Рівненщині понад 3 тисячі кілометрів доріг місцевого та понад 2 тисячі — державного значення.