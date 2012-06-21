Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Днями на Рівненщині зареєстровано випадок захворювання на тропічну малярію. Цей діагноз підтвердили пацієнтові з Острозького району фахівці Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ.
За словами його керівника Романа Сафонова, подібне в області досі траплялося рідко, востаннє тропічну малярію реєстрували в 2013 році. Її щоразу «привозили» з країн Африки. Не виняток і свіжий випадок: чоловік, який захворів, півроку працював в одному з аеропортів Екваторіальної Гвінеї. А саме в цій країні особливо підвищений ризик захворювання, незважаючи на значні зусилля ВООЗ. До речі, переносять її так звані малярійні комарі.
На щастя, до лікарів пацієнт звернувся вчасно: йому госпіталізували в інфекційне відділення, де отримує відповідне лікування.
ДОВІДКА «УК»
Щороку в світі від 300 до 600 мільйонів людей інфікується малярією. Згідно з даними ВООЗ, ця цифра щорічно зростає на 16%. А від 1,5 до 3 мільйонів осіб помирає від хвороби (це в 15 разів більше, ніж від СНІДу). За останнє десятиріччя малярія з третього місця за кількістю смертей (після пневмонії та туберкульозу) вийшла на перше серед інфекційних хвороб.
Понад 100 країн, половина з яких знаходяться в Африці, неблагополучні щодо малярії.
На території її активного розповсюдження проживає близько 2,4 мільярда людей або 40% населення світу. У зв'язку з величезною міграцією і в Україні щорічно реєструються до півсотні завізних випадків малярії. Цього року вони зареєстровані в Полтавській, Львівській, Дніпропетровській областях та Києві,– повідомляють у Рівненському обласному лабораторному центрі.