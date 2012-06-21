Двадцятий ювілейний конкурс на кращого лісоруба провели в Рівненському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. На базі Березнівського лісгоспу за перемогу змагалися 16 учасників. Але вона таки не вислизнула з умілих рук Сергія Журавля із Соснівського лісового господарства: «золото» на обласному рівні він виборює вже кілька років поспіль. Нині ж Сергій представлятиме Рівненщину на всеукраїнському конкурсі.
Господарі конкурсу створили умови, які цілком відповідають міжнародним вимогам: оскільки суддівська команда користувалася сучасними вимірювальними приладами, похибка була мінімальною.
«До речі, до уваги брали не лише час і точність виконання завдань, а й дотримання вимог безпеки праці: здоров’я та життя людини для нас понад усе», — каже начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Віталій Сухович.
А лісівники Рівненщини постійно вдосконалюють умови праці з використанням кращого світового досвіду.
Глядачі також мали унікальну нагоду випробувати своє вміння: для них запропонували конкурси на розруб та розпилювання колоди. Кращі, окрім драйву, ще й призи від товариства лісівників України отримали.