Польща офіційно підтвердила, що українці можуть їхати на роботу до цієї країни без візи. Про це з посиланням на офіційне роз'яснення прикордонників Польщі, – повідомляють «Українські реалії» з посиланням на znaj.ua.
Польща наразі є єдиною країною Шенгенської зони і єдиною країною ЄС, законодавство якої передбачає, що негромадяни Євросоюзу, які перетнули кордон у рамках безвізового руху, тобто за біометричним паспортом без візи, також мають право на роботу, якщо оформлять додаткові документи, вже прибувши на місце працевлаштування.
Безвізовий українець у Польщі має право легально просити у держави про дозвіл на працю або про так зване «освядчення»– декларацію про намір працевлаштування іноземця. Такі норми польського законодавства корисні українцям не тільки тому, що вони зможуть працевлаштуватися, оминаючи оформлення робочої візи. Вони мають також зменшити роль непорядних посередників на українському ринку, що стали страшним сном і для заробітчан, і для польських консулів: виробляли фальшиві запрошення (часом без відома мігранта), вимагали гроші за інформацію про вакансії (хоча така інформація є безкоштовною), готували «освядчення» від одного працедавця, а привозили працівників до іншого з гіршими умовами праці, блокували електронну чергу в консульствах. Тепер ті, хто хотів би знайти роботу в Польщі, можуть приїхати в рамках безвізу та самі знайти вакансію і отримати необхідні документи для працевлаштування в країні над Віслою.