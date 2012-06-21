Хоч би яким володарем світу уявляла себе людина, насправді не маємо тих переваг, якими наділила природа братів наших менших. Цар природи, хоч би яким всемогутнім себе вважав, ніколи не матиме такого надчутливого слуху, зору, нюху, як його ліпші друзі й помічники собаки. Вони показують свою відданість людині. Прикордонні застави, митниці, пропускні пункти, залізничні потяги, метрополітен, аеропорти, рятувальні загони ДСНС — усі ці сфери беззбройні без кінолога із собакою. Собаки не раз виручали господарів, кладучи на вівтар дружби найдорожче — життя.
Сторінки війни на сході країни вже закарбували чимало історій зі щасливим закінченням. Звісно, нині на роль камікадзе-підривника собак уже не залучають. Однак їхня роль на полі бою така сама значуща. Чимало бійців дякують за врятоване життя після обстрілів чи вибухів саме чотирилапим друзям. Є серед них безпородні знайди, що прижилися біля вояків, а є й такі, що мають не лише родовід, а й здобули спеціальний вишкіл. До речі, про гендерну рівність: кінологи віддають перевагу роботі з леді. Адже для військової служби потрібні посидючі, стримані, витривалі представники.
Як повідомили в управлінні комунікацій та преси Міноборони, підготовку помічників для українських військових проводять в одному з підрозділів 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Тут незвичайних вихованців інструктори-кінологи тренують для вартової служби, пошуку мінно-вибухових пристроїв, розшуку та затримки диверсантів тощо. Чотирилапі перебувають тут на повному продовольчому, ветеринарному і навіть речовому забезпечені. На них заведено документацію, в якій зберігаються біографія, дані медичних обстежень тощо.
У програмі підготовки молодших командирів ланки «відділення — взвод — рота» є заняття з утримання та служби вартових собак, ідеться у повідомленні. За відгуками з бойових частин, випускники навчального центру ефективно використовують собак. Службу навченого собаки дуже цінують в армійському середовищі, особливо в польових умовах.
Службові собаки можуть за свіжими слідами, не давнішими за 8 годин, знайти супротивника і, якщо знадобиться, затримати його чи локалізувати. Кудлаті вояки вміють стримувати тваринні інстинкти, повністю виконувати всі команди кінолога, розрізняти своїх і чужих, адекватно реагувати на людину чи звіра. За словами інструктора-кінолога сержанта Юрія Забеліна, у 184-му навчальному центрі створено унікальні можливості для навчання і виховання собак.
— Тут постійно тривають бойові стрільби з різних видів озброєння, рух техніки, буває велика кількість людей. Тварини звикають до бойових умов. Якщо таких собак залучити до виконання завдань, вони швидко адаптуються там, де тривають реальні бої, — розповів він.
І додав: хоч би якими наближеними до реальності були навчання, справжні бойові дії таки відрізняються. Досвід ведення АТО із залученням чотирилапих бійців потребує додатково враховувати певні чинники, зокрема й погодні умови. Робота із собаками вимагає щоденної копіткої праці, а ще турботи і догляду.