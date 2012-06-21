Студії Metro-Goldwyn-Mayer і Eon Productions заявили про те, що новий фільм про агента 007 Джеймса Бонда вийде на екрани у 2019 році, повідомляє Variety.
25 фільм про легендарного спецагента вийде в прокат 8 листопада 2019 року. Компанії заявили, що всі подробиці про фільм, включаючи дату міжнародної прем'єри, акторський склад та ім'я режисера, будуть оголошені пізніше.
Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Деніел Крейг погодився повернутися до ролі Бонда в новому фільмі, незважаючи на те, що відмовлявся від неї раніше.
Чотири фільми з участю Крейга зібрали в світовому прокаті 2,9 мільярда доларів, гонорар Крейга при цьому склав близько 55 мільйонів.