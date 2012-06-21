Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Майже 400 харківських автомобілістів постраждали внаслідок шахрайських дій фірми «Фенерор», куди вони звернулися за послугою із розмитнення завезених з-за кордону машин. Про це у своєму сюжеті розповідає АТН.
7 лютого 2019 року до Київського районного відділу поліції Харкова почали звертатися власники автомобілів на єврономерах з приводу шахрайських дій однієї з фірм, яка займалася в Харкові легалізацією і розмитненням авто на єврономерах. За словами заявників, вони на руки брокерам цієї фірми давали від 28 тисяч гривень та більше.
Як розповіла старший інспектор сектору моніторингу Київського райвідділу поліції Яна Кулькіна, правоохоронці відразу порушили кримінальну справу згідно з частиною четвертою статті 190-ї Кримінального кодексу України – «шахрайство».
За словами одного з потерпілих – Олександра, фірму для проведення розмитнення йому порадив колишній господар «євробляхи». Тому він і подумав, що процес розмитнення пройде успішно.
«Я заплатив їм гроші за розмитнення, і тоді мені зателефонували, що мене «кинули». Я приїхав до них в офіс на вулиці Шевченка і побачив дуже-дуже багато людей, кого «кинули».
Ще один потерпілий – Сергій, радіє, що порівняно з іншими «колегами» по нещастю втратив не таку вже й велику суму.
«Ну, я не так багато втратив, «всього» 2 тисячі доларів. А дехто заплатив за псевдорозмитнення аж до30 тисяч доларів», – розповів «щасливець».
Тим часом до Київського районного відділу поліції надійшло вже 90 заяв від ошуканих автомобілістів.
Наразі проводяться слідчі дії щодо перевірки фактів. Попередньо, оголошена сума, яку люди внесли на рахунок фірми – 1 мільйон доларів.