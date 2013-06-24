11 травня відбувся щорічний Баварський саміт – ключова подія світового масштабу у галузі цифрових технологій. У саміті взяли участь понад 300 підприємців, науковців та представників державних інституцій. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Тема події цього року — Digital Home. Сьогодні цифровізація трансформує кожну сферу нашого життя, тому важливо почуватися комфортно з новими технологіями у digital просторі. Юдіт Герлах, Міністерка з питань цифровізації регіону Баварії, зазначає:

«Для мене важливо, щоб держава використовувала позитивні досягнення цифровізації так само, як і приватний сектор. Моя мета — присудити Баварську цифрову премію 2023 року тим, хто рухає цифровізацію державних послуг у всьому світі».

Українську делегацію на Саміті представила Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції. З перших днів повномасштабного вторгнення уряд Баварії підтримував українців, зокрема, в межах Саміту надав українському проєкту Bavarian Digital Award розміром 10 000 євро.

«Сьогодні Україна як ніколи відчуває підтримку світу, ми дуже вдячні за кожен жест, ініціативу та спільний проєкт з міжнародними партнерами. Для Мінцифри велика честь взяти участь у Bavarian Digital Summit та розповісти про те, як ми продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу у світі, — орієнтовану на користувача, просту у використанні, без бюрократії та paperless», — зазначає Валерія Іонан.

У квітні минулого року Projector Creative&Tech Institute за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес запустив фонд для надання безоплатної освіти 5000 українкам. Наразі вже 790 жінок навчаються на курсах, а 413 жінок завершили програму. Фонд також має на меті навчити 1000 українських дівчат і жінок у 2023 році.

«Ми неймовірно щасливі отримати Баварську цифрову премію 2023 року та вдячні Міністерству з питань цифровізації регіону Баварії. На старті проекту для нас була дуже важлива підтримка Міністерства цифрової трансформації України. Ця нагорода означає, що ми зможемо надати можливість навчатися ще більшій кількості жінок, щоб розпочати новий професійний шлях незалежно від того, де вони наразі перебувають», — говорить СЕО Projector Creative & Tech Foundation Тетяна Фіщук.