15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проект бюджет України на 2024 рік. Пріоритет – безпека і оборона нашої держави. На цей сектор передбачено фінансування на рівні 2023 року – більше 1,5 трлн грн, тобто більше половини всіх ресурсів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Фінансування розвитку оборонно-промислового комплексу, яким безпосередньо опікується Мінстратегпром, наступного року загалом зросте у сім разів – до майже 55,8 млрд грн.

Основний фокус – це виробництво зброї всередині країни: як на підприємствах Укроборонпрому, так і силами приватних виробників.

«Це правильна інвестиція з боку держави в перемогу та економічне відновлення. Ці кошти підуть на розвиток існуючих виробничих потужностей та запуск нових. Разом з Міністром оборони Рустемом Умєровим працюватимемо над локалізацією виробництва озброєння та військової техніки», – повідомив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.