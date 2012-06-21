Житель села Ручаївка Запорізького району Микола Фомін проходив строкову військову службу моряком у Криму, де одружився з кримчанкою Ольгою, жив на півострові, виховуючи двох дітей. У 2004 році повернувся з сім’єю в Ручаївку. Працював на Запорізькому феросплавному заводі. Після Революції гідності у серпні 2014 року потрапив під третю хвилю мобілізації й у складі окремої 55-ї Запорізької артбригади опинився під Іловайськом, де йому дивом вдалося вижити. Потім воював під Волновахою, донецьким аеропортом. За мужність, виявлену в боях, його нагороджено нагрудним знаком «За Іловайськ», медалями «Захисник Вітчизни», «Учасник АТО» та «За участь в АТО». Після демобілізації у вересні 2015 року повернувся в рідне село, де створив громадську організацію учасників АТО Широківської об’єднаної територіальної громади «З Україною в серці».
У 2015 році на заходах у Запорізькій РДА Миколу запросили підняти прапор. З того почалася його громадська діяльність. Саме тоді Широківська сільрада об’єднувалася в територіальну громаду, і її керівники Денис Коротенко й Ольга Старицька переконали Миколу Фоміна об’єднати хлопців-атовців, а їх у громаді було 139. Її назвали «З Україною в серці».
— У всіх ветеранів АТО однакові проблеми, через які я свого часу пройшов, — каже Микола Фомін. — Паралельно працюю на Запорізькому феросплавному заводі, а громадськими справами займаюся у вільний від роботи час. Допомагаємо хлопцям у вирішенні соціальних питань, зокрема щодо одержання землі. Тут нас підтримує фахівець місцевої соціальної служби Олександр Чорновіл. Ми також попросили громаду надати нам хоч одне приміщення на 28 сіл, де могли б збиратися ветерани АТО.
Микола Вікторович розповів про перше нагородження його організації. Сталося це на території окремої 55-ї артбригади в Запоріжжі, де ручаївські дівчата, учасниці художньої самодіяльності на чолі з Наталією Єременко, подарували артилеристам концерт до Дня ЗСУ. Артистки побували в музеї артилеристів, налагодили тісні відносили з 55-ю артбригадою. Надалі ветерани АТО планують зустрічі зі школярами для патріотичного виховання молоді на селі.
— Працевлаштовуватимемо й учорашніх атовців, — каже Микола Фомін. — Керівники місцевої ОТГ порадили створити власне підприємство чи кооператив для участі в розвитку громади. Бо багато ветеранів АТО сидять без діла, хоч вони хороші водії, трактористи, будівельники. Є плани виробництва тротуарної плитки для створення сільського парку. А ще ветерани АТО хочуть долучитися разом з правоохоронцями до відновлення правопорядку на селі.