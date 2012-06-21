Координаційна рада з питань держслужби підтримала проект Концепції створення і впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в органах державної влади.
«Створення такої системи — це можливість нарешті використовувати на повну силу потужності сучасних інформаційних технологій для забезпечення відкритості й прозорості всіх процесів управління персоналом на державній службі. Це не тільки відмова від десятків довідок, особових карток і форм, які щоразу заповнюють під час прийому на роботу, паперово-бюрократичного оформлення та зберігання інформації про оцінювання, оплату, заохочення, навчання, іншої інформації, що є суттєвою економією ресурсів. Це передусім нові інноваційні й ефективні процедури управління персоналом», — зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко. Це — і важлива складова дебюрократизації роботи міністерств, і привнесення нової якості в їхню роботу, і важливі кроки до ефективного державного управління, повідомляє служба Міністра Кабінету Міністрів.