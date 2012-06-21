Із зони, де продовжуються вибухи на складах зберігання боєприпасів неподалік від міста Балаклія Харківської області евакуйовано 20 тисяч мирного населення.
Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак на брифінгу сьогодні.
За його словами, жертв серед військовослужбовців і цивільного населення наразі немає.
«У цьому районі закритий повітряний простір для всіх літальних апаратів», — повідомив Полторак.
Міністр зазначив, що наразі пожежа не ліквідована. Розліт снарядів становить від 1 до 2 кілометрів.
Спрогнозувати, коли вдасться ліквідувати цю пожежу, глава Міноборони не зміг, оскільки на це впливатимуть багато факторів.
Пан Полторак підтвердив, що за попередніми висновками причиною пожежі та вибухів на складах зброї була диверсія — вибух, який здійснила ДРГ близько 3-ї ранку.
Водночас міністр запевнив, що значної шкоди обороноздатності країни ці вибухи не завдали.
«Більша частина боєприпасів з початку АТО була розосереджена по інших базах і складах, а також переміщена в зону проведення операції», — повідомив Степан Полторак.
Він також зазначив, що після диверсії на артилерійських складах під Балаклією на всіх військових складах України посилено охорону.