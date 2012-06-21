Майже 500 курсантів — випускників Харківського національного університету внутрішніх справ з нагоди святкування 100-річчя підготовки правоохоронців на Харківщині отримали дипломи про вищу освіту та перші в житті лейтенантські зірочки на погонах. Лави Національної поліції України поповнили 135 слідчих, 254 фахівці кримінального блоку, 82 працівники кіберполіції.
За інформацією ректора вишу Валерія Сокуренка, 114 із 471 випускника ВНЗ вирушать виконувати службові обов’язки в зону проведення АТО — в Луганську та Донецьку області. А до роботи нові українські поліцейські взялися вже через два дні після урочистостей.
Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, колишній випускник цього університету, вітаючи нових поліцейських, наголосив: «Україна бореться не тільки за цілісність своєї території, а ще й за європейські цінності. Не зраджуйте присязі! Пам’ятайте те, чого вас учили викладачі! Ці знання обов’язково стануть у пригоді вам у подальшій роботі».
Він зазначив, що цими днями випуски поліцейських відбуваються у п’яти профільних вишах України. «Вони йдуть за прискореною програмою, тому що минула атестація, і маємо недокомплект, нова гаряча кров нам неабияк потрібна», — наголосив Вадим Троян.
Заступник голови Національної поліції України — начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко підкреслив, що новому поповненню доведеться зіткнутися з великими проблемами, адже саме непроста криміногенна ситуація в країні спонукала прискорити випуск кадрів.
Ректор Харківського національного університету внутрішніх справ генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко вручив курсантам-випускникам погони лейтенантів поліції. Він щиро привітав юнаків і дівчат із першими у їхньому професійному житті офіцерськими погонами. «Попереду у вас нове життя з його радощами й труднощами, — наголосив ректор. — Пам’ятайте, що з першими зірками, які сьогодні лягли на ваші плечі, лягла й велика відповідальність — стояти на варті Закону, захищати права й свободи громадян, інтереси суспільства та держави від злочинних посягань, забезпечувати порядок і спокій у країні. Я впевнений, що кожен із вас виправдає високу довіру українського народу».