Цю холодну мотогонку ще називають зимовою тараскою — січневим продовженням популярного літнього фестивалю «Тарасова гора». У Черкасах уже водинадцяте любителі двоколісних та квадроциклів випробовували себе на вправність і витривалість.
Спортсмени, а їх зібралося з різних областей аж чотири десятки, стартували у глибокому снігу. Траса, яка пролягла засніженим пляжем і лісом, розтяглася на три кілометри. Найголовніше тут — зберігати баланс і не вискочити з колії, адже пухкий сніговий шар перевищує 30 сантиметрів. У такому разі колією можна пересуватися, адже від буксування у сніговому покривалі жодні шипи не рятують.
Частина дистанції пролягла у лісі між деревами. Саме тут можна обігнати, доки суперники виборсуються з чергової кучугури. А якщо виїхав на пляж — є надія на перемогу!
Вправних спортсменів не зупинив ні сніг, ні круті віражі. Це захопливе змагання виграв киянин Сергій Лужевський.
Роман ПАНЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»