Про це попередили вчені, посилаючись на дані супутників NASA, інформують іноземні ЗМІ.
На думку вчених, ця подія може спровокувати руйнівні землетруси на планеті.
У неділю, 16 липня, на Сонці стався корональний викид маси. Спалах на світилі виявився потужним, тому експерти передрікають низку катаклізмів, які відбудуться на Землі. Через викид речовини сонячної корони випромінювання Сонця збільшиться на кілька відсотків, це явище буде помітне протягом декількох годин.
Через сонячний спалах можливі виникнення перебоїв зі зв’язком і електрикою, не виключаються вибухи трансформаторів через стрибки напруги. Представники МНС рекомендують запастися медикаментами, продовольством і водою. Вчені нагадують, що подібні явища можуть спровокувати виверження вулканів, землетруси та інші аномальні явища.