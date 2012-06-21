Вчора на Сонці стався найпотужніший за останні 12 років спалах, який виник у результаті злиття двох найбільших груп сонячних плям, повідомляє РИА Новости.
«Спалах такої потужності є найбільшим, які здатна виробити наша зірка, і які формуються лише при дуже рідкісних, унікальних умовах, як правило, на стадії піку сонячної активності. Те, що спалах такого рівня відбувся зараз, на тлі сонячного мінімуму, ще належить вивчити вченим», – розповіли у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту імені Лебедєва РАН.
Сонячні спалахи в залежності від потужності рентгенівського випромінювання діляться на п’ять класів: A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановат на квадратний метр. При переході до наступної букви потужність збільшується в 10 разів.
Вчорашній спалах належить до останнього класу, Х, і йому було присвоєно бал Х9.3, що робить його одним із п’яти найпотужніших вибухів на поверхні Сонця, що сталися за весь час спостережень за подібними подіями. За словами вчених, він стався у тій точці, яка «дивиться» на Землю, і тому її вплив на нашу планету буде максимальним. Про наслідки спалаху, який впливатиме на життя на Землі, на космонавтів, на супутники, що є на орбіті передбачити неможливо, про це ми дізнаємося лише через кілька днів.