В Україні несанкціоновану торгівлю хоч і заборонено, але вона звична. Більшість людей вважають, що в таких місцях можна скупитися не лише дешевше, ніж на офіційних ринках, а саме тут урожай продають селяни. Проте це не так. Перекупники добре знають про ці місця торгівлі й активно їх окуповують, витісняючи жителів села. Фахівці ж радять не експериментувати зі здоров’ям й скуповуватись на офіційних ринках, де продукти перевіряють.
Нещодавно Київрада затвердила нові правила торгівлі на столичних ринках. Згідно з цим рішенням, територія ринку має бути відокремленою й відгородженою від проїжджої частини, житлового і комунального секторів. Серед обов’язкових вимог до таких місць торгівлі — наявність безпечних входів і виходів, штучне освітлення території, телефонний зв’язок, електро-, водопостачання та водовідведення, туалет, облаштовані місця для сміття.
На території ринку, де реалізують продукцію рослинного і тваринного походження, мають бути обладнані спеціальні зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м’яса, яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії тощо.
Розташування торговельних місць на ринку має бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил і безпечних умови праці, забезпечувати вільний прохід покупців і належну культуру обслуговування. Щоправда, як саме адміністрація ринку має контролювати цю культуру обслуговування, — цікаве запитання.
Продавцям заборонено використовувати торговельні місця не за призначенням. «На вимогу споживача продавець зобов’язаний надати висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продукції рослинного і тваринного походження ветеринарно-санітарним нормам, — каже автор відповідного рішення депутат Київради Олександр Бродський. — Також на вимогу покупців продавець повинен видати розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу із зазначенням назви суб’єкта господарювання на ринку, номера торговельного місця, найменування товару і його ціни. Водночас у документі мають зазначатися прізвище й ініціали продавця та його підпис».
Зрозуміло, що такі заходи необхідні для того, щоб захистити покупця від нечесних продавців. Адже не секрет, що деякі продавці на базарах люблять махлювати: на експертизу подають якісну продукцію, а продають зовсім іншу. А коли людина приходить, щоб повернути неякісний товар, замість вибачень чує лише лайку. І повернути гроші за такий товар складно, адже немає відповідного документа, який засвідчував би, що купили його саме в цього продавця. Зрозуміло, що запровадження розрахункового документа — справа потрібна.
Важливо, що згідно з новими правилами на ринках заборонено продавати зброю, готове армійське спорядження, а також тканини, які використовують для його виробництва, інші товари військового асортименту, наркотичні засоби, пальне і газ, піротехніку й вибухові засоби тощо. Адміністрація ринку має забезпечувати централізоване прання санітарного і спеціального одягу, миття, дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, які надають продавцям.