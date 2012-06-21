Незабаром на бульварі Марії Примаченко в Києві, що знаходиться у Печерському районі, з’явиться низка арт-об’єктів за мотивами творчості відомої представниці наївного мистецтва.
Проект отримав назву Prima Maria Art Boulevard, а його ініціатори мають на меті створити на столичному бульварі своєрідний музей Марії Примаченко просто неба протяжністю
«Ми здійснили колосальну організаційну роботу, аби розпочати цей амбітний соціально-культурний проект, який покликаний відкрити і максимально наблизити творчість видатної української художниці Марії Примаченко до людей. Його унікальність полягає в тому, що одна з вулиць Києва стане цілісним простором, в якому буде втілено фантастичний світ художниці. На арт-об’єкти перетворяться житлові будинки, офісні споруди, підземний перехід та практично всі елементи бульвару», — говорить автор ідеї проекту Едуард Ахрамович.
Кураторами Prima Maria Art Boulevard стали скульптори Федір Баландін і Костянтин Скритуцький, відомі як творці Пейзажної алеї. Вони разом із Едуардом Ахрамовичем заручилися підтримкою Печерської районної державної адміністрації, підписавши Меморандум про співпрацю з її головою Сергієм Мартинчуком.
У рамках проекту планують встановити 16 тематичних скульптурних композицій та 2 скульптурні групи, стилізувати образами Марії Примаченко 3 арки, а також перенести її картини на стіни кількох будинків. А у підземному переході на перетині бульварів Марії Приймаченко та Лесі Українки створять мозаїчне панно та монумент художниці.