Середня вартість квартир у новобудовах Києва в січні 2017 року становила 23 302 грн/кв. м.(±1,6%). Порівняно з груднем, середня ціна збільшилась на 1,4%. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичну інформацію спеціалізованого порталу Столична нерухомість.
За рік середня вартість
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ «ХК «Київміськбуд», який має понад 60-річну історію роботи. До того ж, що з 1 листопада 2016 року у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.