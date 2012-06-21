А тролейбуси в обласному центрі не виїхали з депо

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

За погодними умовами останні дві доби на Сумщині вправі вважати критичними. Починаючи з учорашнього дня, 14 грудня, в обласному центрі і на території краю з перервами йшов круп’яний дощ, який інколи переходив то в зливу, то в дрібний сніг, створюючи численні проблеми насамперед пішоходам і водіям.

Зокрема, впродовж минулого понеділка до ортопедично-травматологічного відділення міської лікарні за допомогою звернулися близько сотні жителів Сум, з яких більше десяти знадобилося хірургічне втручання.

Про це у Фейсбук повідомив його завідувач Володимир Сухоставець, наголосивши, що таким чином встановлено негативний рекорд за останні 10 років — подібне спостерігалося першого лютневого дня 2009-го року, коли впродовж дня травмувалися 190 сумчан.

Разом з тим головний травматолог Сум надав низку рекомендацій, аби убезпечитися від можливих негараздів чи проблем.

Вулиці і дороги хоч і посипають різними сумішами, однак результат мінімальний: ожеледиця на них майже не «зважає».

Через обледеніння тролейбусних ліній вчора після обіду в Сумах зупинилися тролейбуси і сьогодні жоден з них не вийшов із депо. Натомість транспортники попередили городян, що працюватимуть комунальні автобуси, однак без дотримання традиційних графіків руху.

Не справляються із замовленнями служби таксі — вранці додзвонитися і замовити машину неможливо.

Тож, аби вчасно дістатися на роботу чи в нагальних справах, потрібно проявити неабиякі здібності чи фізичну витривалість і стійкість.

В окремих містах, зокрема, Шостці, Білопіллі і Конотопі, через складні погодні умови школярі перейшли на дистанційне навчання, так само як і учні, яких до місць навчання доставляють шкільними автобусами.

На автодорогах фіксуються хоч і дрібні, однак численні ДТП: як правило, транспорт заносить у кювети. В таких випадках на допомогу приходять працівники аварійних служб або ж водії, які за кермом більш обережні і акуратні.

За прогнозом синоптиків, подібна погода триматиметься і сьогодні, 15 грудня.

Мешканцям області залишається бути максимально уважними і акуратними, сподіваючись, що дощі або перестануть, або ж підуть далі. Адже протистояти такій стихії традиційними способами і засобами вельми проблематично.