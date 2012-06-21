Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Відбулося чергове засідання Сумської обласної експертної ради з питань місцевого книговидання, в якому взяв участь голова Сумської ОДА Роман Грищенко. До речі, подібна персональна зацікавленість з числа очільників слобожанського краю чи не перша за останні роки, що свідчить про увагу і підтримку сьогоднішньою обласною владою книговидавничого процесу.
До розгляду було запропоновано близько півтора десятка розмаїтих пропозицій, з-поміж яких як художні твори членів обласної організації Національної спілки письменників, так і низка інших видань, що становлять особливу історичну та мистецьку цінність. Як наголосив Роман Грищенко, читачі зацікавлені в тому, щоб мати літературу сумських авторів, книги, які розповідають про славну минувшину та сьогодення краю.
Такими, зокрема, є своєрідна трилогія-альбом, що розповідає про обласний художній музей, який носить ім’я Никанора Онацького, та про його засновника, а також проєкт «Східний рубіж», присвячений захисникам України. Саме ці видання, на переконання Романа Грищенка, мають бути виданими в першу чергу, хоча, звісно, є низка й інших гідних пропозицій, які не залишаться поза увагою влади і за можливості будуть видрукувані коштом обласного бюджету вже нинішнього року.
На 2021-рй рік в обласному видавничому портфелі вже є вартісні заявки, реалізація яких сприятиме духовній та історичній освіті сьогоднішніх читачів. Рукописи присвячені видатним особистостям краю, знаковим подіям у його історії, іншим аспектам життєдіяльності Сумщини як неповторної складової України.