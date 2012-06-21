Нещодавно рішенням Сумської обласної ради оголошено об’єктами природно-заповідного фонду області п’ять заказників — «Краснопільський», «Грузне», «Довжик», «Перекопівський», «Максимівський» та пам’ятку природи Андріяшівський дуб Роменського району. Таким чином, площа природно-заповідного фонду Сумської області збільшилася на 423,1463 гектара. Кожен із гідрологічних та ландшафтних заказників по-своєму цінний і неповторний, має природоохоронне, рекреаційне, наукове, пізнавальне, еколого-освітнє значення.
На їхніх територіях ростуть рідкісні рослини, гніздяться птахи і живуть тварини, занесені до Червоної книги України. Наприклад, дуб, що росте поблизу церкви в Андріяшівці, має вік майже 400 років, він оголошений ботанічною пам’яткою природи. До речі, цими днями депутати Сумської міської ради своїм рішенням зарахували до природно-заповідного фонду древній дуб, що росте по вулиці Сергія Табали, 52 Б, і звернулися з клопотанням до відповідних структур та відомств. В обласному центрі він став четвертим серед «родичів»: зараз під охороною закону перебувають заповідні велети по вулицях Аніщенка, Кондратьєва та Петропавлівській.