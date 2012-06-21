Більш як на 26 мільйонів гривень матеріально-технічних ресурсів вилучено у ході операції «Акциз-2017», яку провели оперативники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області спільно зі співробітниками Національної поліції під процесуальним керівництвом Охтирської прокуратури.
Як повідомила прес-служба ГУ ДФС у Сумській області, припинено діяльність нелегального виробництва пально-мастильних матеріалів на території одного з підприємств Охтирського району. Підприємливі організатори поставили справу на широку ногу. Тут «на повну котушку» виготовляли пальне, хоча не мали на це жодного дозволу. Звісно, про сплату акцизного податку навіть не мовиться, як і про дозвільні документи на виготовлення та використання небезпечних хімічних речовин.
Тож на підставі судових ухвал вилучено понад 53 тисячі літрів вуглеводневої сировини, 41 тисячу – бензину, 15,5 тисячі літрів дизельного пального, а також обладнання нафтопереробного заводу, яке використовувалося для незаконного промислу.