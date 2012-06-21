Хоч на календарі зима, лісових мешканців Конотопського лісгоспу Сумської області холоди і хуртовини не лякають. Упродовж багатьох останніх років тут напрацювали добротну й ефективну схему догляду та підгодівлі тварин: розчищають лісові шляхи та стежки від снігу, на кормових майданчиках залишають удосталь сіна, силосу, соломи, ячменю, кукурудзи, гіллячкового корму тощо. Також лісівники проводять профілактичні рейди, активно борються із браконьєрством.
Як наголошує начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець, угіддя Конотопського лісгоспу особливі, бо тут мешкають 49 зубрів, вписаних до Червоної книги. Це єдине на Сумщині й одне з небагатьох місць в Україні, де живуть ці лісові велети.
Лісівники так само турбуються і про інших звірів, яких доволі багато. За торішніми підрахунками, тут 34 лосі, 89 оленів, 15 кабанів, 315 косуль. Що вже казати про зайців, лисиць, інших представників місцевої фауни! За словами директора Конотопського лісгоспу Віталія Баранова, на цьогорічну зиму заготовили кормів більш як на 380 тисяч гривень, з яких 330 тисяч — бюджетні кошти.
Із лісового шуму пробиваються голоси звірів. То перегукуються між собою, то просто сигналізують про себе, то закликають родичів до годівниці, де вдосталь різної поживи. Адже вони звикли, що харчі доставляють чітко за графіком і у визначений час можна вирушати до їдальні.