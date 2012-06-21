У Сумах відбулися перші обласні змагання «Краща спортивна громада Сумщини — 2017» серед новостворених об’єднаних територіальних громад, у яких узяли участь 10 команд загальною чисельністю понад 200 чоловік. На території спортивного комплексу Сумського національного аграрного університету вони помірялися силою і спритністю у 7 видах змагань, таких як силове багатоборство, метання гирі, перетягування линви, міні-футбол, вправи з автомобільним колесом тощо. У загальнокомандному підсумку перемогу святкували представники ОТГ із центром у селищі Краснопілля, другими і третіми були відповідно представники Боромлянської Тростянецького та Березівської Глухівського районів.
Як розповів перший заступник голови Сумської ОДА Олександр Марченко, започатковані змагання стануть традиційними. За словами Валентини Захарченко — заступника голови Сумської обласної організації Всеукраїнського ФСТ «Колос», під егідою якого пройшло свято, змагання переконливо довели: в ОТГ про здоровий спосіб життя дбають і піклуються на високому рівні.