Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Снігова стихія, що розгулялася вчора, 13 січня, на території Сумщини, змусила обласну владу, Департамент цивільного захисту населення, ДСНС, дорожні та інші організації залучити на розчищення автошляхів та доріг міжміського сполучення, в обласному, інших центрах краю понад сто одиниць спеціалізованої техніки та більш як двісті працівників обласного автодору.

Загалом до ліквідації наслідків стихії готові майже 1,5 тисячі одиниць основної та понад 860 інженерної техніки, а також близько 4,8 тисячі працівників підприємств, організацій та установ.

Про це повідомив сайт Сумської ОДА, уточнивши, що область має достатні запаси піщано-соляної суміші, солі, бензину, дизельного пального та інших матеріалів. Цілодобово працюють телефони диспетчерських та аварійних служб.

Налагоджено тісний взаємозв’язок між ОДА та низкою організацій та підприємств, які протистоять стихії.

У Сумах на цілодобове розчищення доріг залучено понад 80 одиниць техніки та майже сотню комунальників.

Оскільки синоптики прогнозують значне зниження температури— до 17-20 градусів уночі, прийнято рішення про розгортання пунктів обігріву, які відкриваються сьогодні і яких усього буде 20: на базі медичних закладів — 8, решта — при бібліотеках міста.

На ранок 14 січня сніговій, схоже, вгамувався, але чи надовго, покаже час.