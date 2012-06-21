За підсумками минулого року Сумська область посіла перше місце в Україні за кількістю виданих кредитів у межах програми енергозбереження «Ощадний дім». Про це повідомив голова Сумської ОДА Микола Клочко, підсумовуючи результати роботи області в зазначеному сегменті. Протягом року установи та підрозділи обласного управління Ощадбанку України оформили понад 7,5 тисячі кредитів на 105 мільйонів гривень, що більше позаминулорічного показника відповідно на 1200 та 30 мільйонів гривень. Загальна сума компенсації перевищила 53 мільйони гривень, або вдвічі більше показника 2015 року.
Як розповів керівник Сумського обласного управління Ощадбанку Олег Радченко, кредити видають для мешканців як багатоквартирних, так і приватних будинків. Найчастіше їх беруть на придбання та встановлення енергоощадних вікон, твердопаливних котлів, утеплення фасадів будівель тощо.
І 2017-й обіцяє гарні кредитні перспективи. Ощадбанк напрацював чітку систему роз’яснювальної роботи, має відповідне програмне забезпечення, угоди з партнерами, широку менеджерську мережу тощо.