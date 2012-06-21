«Публічна служба: сучасний формат» — із такою назвою стартував проект, який презентували заступник голови Сумської облдержадміністрації Микола Подопригора та керівник апарату ОДА Дмитро Живицький. Він розрахований на студентів 3—6 курсів вишів, яким пропонують стажування в органах державної влади.За словами посадовців, державна служба потребує молодих перспективних людей зі свіжими ідеями та бажанням діяти.
Тож мета проекту — залучити амбітних юнаків і дівчат до роботи в органах державної влади. Задум реалізовуватимуть у чотири етапи протягом березня — червня цього року. Передбачено стажування в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, навчання, тренінги, а насамкінець — захист міні-проектів відповідно до визначеної теми.Кращі матимуть бонус — перебування у літньому таборі відпочинку, де поглиблюватимуть знання про роботу адміністрації. А троє відмінників одержать рекомендації голови ОДА, які стануть запорукою подальшого працевлаштування молодих спеціалістів.