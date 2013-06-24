Кілька днів поспіль на Сумщині вирувала снігова негода, однак завдяки спільним зусиллям дорожників і робітників будівельної компанії «АМК РЕМ-БУД» автотраси залишаються проїжджими.
Так, упродовж доби працівники компанії розчистили майже 1100 кілометрів автомобільних шляхів у різних куточках області. Зокрема, на територіях Шосткинщини, Кролевеччини, Білопільщини, Ямпільщини, Краснопілля, Великої Писарівки тощо.
Понад 400 кілометрів доріг вони обробили засобами проти ожеледиці, а саме - піщаною соляною сумішшю, якої використали 175 тонн.
Загалом у підпорядкуванні «АМК РЕМ-БУД» більш як 920 автомобільних шляхів обласного та місцевого значення, або 5 тисяч кілометрів. Здійснюючи цілодобове чергування, кожен метр перебуває на контролі, аби автомобілісти мали можливість без перешкод діставатися пунктів призначень.