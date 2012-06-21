Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Верхосулка Білопільського району на Сумщині, яка вважається малою батьківщиною всесвітньо відомого поета Олександра Олеся, відбулися поетичні читання на честь не тільки автора відомої пісні «Чари ночі» («Сміються-плачуть солов’ї…»), а й його сина Олега Ольжича – письменника, громадського діяча, історика, археолога.
Вшанувати світочів національної культури прибули не тільки місцеві жителі, а й гості з навколишніх сіл і міст: учні, бібліотекарі, письменники, представники влади та громадських організацій.
Вони оглянули оновлену експозицію у місцевому шкільному музеї, а потім відвідали хутір Загір, де колись мешкали дідусь і бабуся Олеся по маминій лінії.
І сьогодні там росте велетенський каштан, який називають Олесевим, як і жебонить криниця – також з іменем поета.
Звучали вірші, пісні на слова іменитого земляка, уривки з прозових творів, поезії Олега Ольжича.