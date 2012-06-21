У мисливських господарствах Сумської області продовжують обліковувати основні види диких тварин. Із 18 районів цю роботу виконано у 8, зокрема днями в державному підприємстві «Конотопське лісове господарство». Конотопські угіддя відомі насамперед тим, що тут упродовж кількох останніх десятиріч мешкають зубри, чисельність яких є другою в Україні. Щороку в області надають кошти для закупівлі кормів, охорони тварин, що позитивно позначається на популяції червонокнижних звірів. Скажімо, нині в конотопських лісах обліковано 54 зубри, і їхня кількість поступово збільшується. З ними успішно сусідують 35 лосів, 91 олень, 109 кабанів, 318 косуль, а також зайці, лисиці, куниці, білки, тхори, сірі куріпки, плямисті олені та інші звірі.В основі перепису — сучасні методи і способи спостережень, що дає змогу максимально точно порахувати лісових мешканців. Найближчим часом облік буде повністю завершено і стане відомо, якою є фауна Сумщини на початок 2020 року.
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ