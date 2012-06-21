Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вчора, 8 червня, на Сумщині відбулися урочисті заходи з нагоди сторіччя від дня народження видатного земляка тричі Героя Радянського Союзу повітряного аса часів Другої світової війни Івана Микитовича Кожедуба. Ювілейні програми пройшли на його малій батьківщині в селі Ображіївка Шосткинського району, у Шостці та біля міського парку відпочинку в Сумах, який носить ім’я славетного пілота. Звучали слова про зіркового героя, лунали пісні на його честь, презентовані кінострічки та окремі видання, що розповідають про життєвий та військовий подвиг Івана Кожедуба.
У музеях Сум, Шостки та низки районних центрів краю розгорнуто ювілейні експозиції, де представлені матеріали та особисті речі Героя.
У шосткинських урочистостях узяли участь представники Харківського національного університету Повітряних Сил, а над районним центром вітальні кола вищого пілотажу на літаку «Альбатрос» виконали представники однієї з бригад тактичної авіації Збройних Сил України.