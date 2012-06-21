Чудовий новорічний подарунок одержали 48 сімей військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту, які дислокуються в Конотопі. Це квартири в новому будинку. Серед новосельців і учасники АТО, і контрактники.
Вручаючи ключі від помешкань, перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов наголосив, що так держава втілює програму будівництва житла для військовослужбовців та їхніх сімей. Протягом цього року було зведено ще два багатоквартирні житлові будинки у Чопі та Дніпрі.
А в місті залізничників це третя багатоповерхівка для особового складу місцевого гарнізону — попередні були в 2007-му та 2013-му. Тож усього за останнє десятиріччя тут справили новосілля 132 родини військовослужбовців, переважна частина яких — контрактники. За словами голови Сумської облдержадміністрації Миколи Клочка, військовослужбовці 36-го шляхо-відновлювального загону Держспецтрансслужби — зразок героїзму і доблесті, мужньо боронять рідну землю на сході України. Кожен з них заслуговує глибокої поваги.
Новий будинок відповідає всім сучасним будівельним, протипожежним та санітарним вимогам. Під час його зведення застосовано енергоощадні розробки. Завдяки економічно грамотному підходу вдалося більш як удвічі здешевити вартість робіт, що дасть змогу й надалі зводити житло.
Як повідомив голова адміністрації Держспецтрансслужби генерал-лейтенант Микола Мальков, із 2006 року зусиллями військового відомства споруджено 20 будинків загальною площею 30 тисяч квадратних метрів, завдяки чому квартири отримали понад 700 сімей військових. Ще майже 500 контрактників одержали житло в 15 гуртожитках.
Окрім Конотопа, новосілля справляли у Дніпрі, Новомосковську, Чернігові, Харкові, Ужгороді, Чопі, Червонограді, Києві.
Передбачають, що й у цьому році темпи будівництва не знижуватимуть. Зокрема, на другий квартал заплановано введення в експлуатацію 32-квартирного будинку в Новомосковську.
Як розповів один з новоселів сержант Олександр Глазенко, він служить за контрактом з 2004 року, а на квартирній черзі з 2007-го. Позаторік брав участь в АТО поблизу Слов’янська, Дебальцевого, Лимана. Для нього, дружини і двох доньок, а також його побратимів по службі та членів їхніх сімей, власна квартира — довгоочікуваний подарунок на Новорічні свята.