29 липня ворожа ракета зруйнувала навчальний корпус Сумського міжрегіонального вищого професійного училища, де був розташований Центр досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині. Про це повідомляє Урядовий портал.
З початку його відкриття тут діяла унікальна виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка «Україна – 1933: кулінарна книга. Пам'ять людська». Експозиція налічувала 89 робіт.
Після ракетної атаки росіян унікальні роботи, завдяки яким практично весь світ дізнався про Геноцид українців, опинились під завалами.
Утім, завдяки відповідальній та злагодженій роботі підрозділів ДСНС Сумщини, допомозі співробітників закладу та волонтерів, більшість ліноритів Миколи Бондаренка – 66 гравюр – були врятовані.