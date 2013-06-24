Жителі двох сіл на Сумщині – Межиріч і Токарі – справили дорожнє новосілля. Зусиллями відомої будівельної компанії «АМК РЕМ-БУД» завершено ремонт 4-кілометрового відрізку між цими населеними пунктами. Кошти в сумі понад 10 мільйонів гривень виділені з обласного бюджету.

Швидкі темпи і висока якість робіт стали можливими завдяки тісній співпраці Сумської ОДА, народних та обласних депутатів, відомих земляків, які об’єднали зусилля для введення дороги в експлуатацію.

Особливо важлива вона для мешканців Межиріча, де мешкають понад тисячу селян і більшість яких працюють у місті. Оскільки дорога не ремонтувалася понад 30 років, то, щоб дістатися Лебедина, потрібно було не менше 40-50 хвилин. Зараз же вистачає 15-20.

Особливо важливо це для медичних працівників.

Як наголошує староста Межиріцького старостинського округу Олексій Шкурко, це – дорога майбутнього села.

Що стосується колективу «АМК РЕМ-БУД», то будівельники вчергове підтвердили власну високу професійну майстерність. Вони виконали весь комплекс робіт, завершальним етапом якого стало вкладення вирівняного шару із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші.