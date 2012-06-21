Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Удосконалюючи систему пошуку роботи і налагоджуючи тісні контакти між працедавцями та безробітними, Сумська обласна служба зайнятості невдовзі розпочне втілювати проєкт «Консультант роботодавця».
Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, мета ініціативи – максимально підвести під спільний соціальний знаменник співпрацю тих, хто шукають роботу і тих, хто її пропонують. Результатом цього має стати постійний і ефективний зв'язок між ними завдяки службам зайнятості, які стають своєрідним контактним містком.
Аби проєкт був успішно втілений, фахівці, які взаємодіятимуть з роботодавцями, пройшли відповідне навчання і готові приступити до виконання своїх нових службових обов’язків.
За словами Володимира Підлісного, служба зайнятості повинна стати єдиною державною структурою, де будуть сконцентровані всі відповідні важелі для успішних рішень на сьогоднішньому ринку праці.
На жаль, поки що загальна система не відповідає нинішнім потребам і цю прогалину треба швидко і професійно заповнювати. Мовиться насамперед про своєрідний прорив у сучасних технологіях, у тому числі запровадженні низки нових послуг, наприклад, електронної реєстрації безробітних. Останні зможуть робити це самостійно, без відвідування служб зайнятості і чітко формулювати запити до кар’єрних радників.
У найближчій перспективі на Сумщині планують значно активізувати програми розвитку зайнятості, широко використовувати онлайн-програми, аби служба ставала динамічною, зручною і доступною кожному.