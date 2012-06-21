У Томашівському лісництві Роменського лісгоспу, що на Сумщині, заклали 20-гектарну ділянку горіхів. Для слобожанського краю це доволі нова культура, хоча, як вважають фахівці, перспективна. На переконання начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктора Чигринця, який ініціював горіхове виробництво, нині попит на цю продукцію значно перевищує пропозиції. А вирощування горіхів на промисловій основі тільки починає розвиватися.
Перед тим, як закладати плантацію, ретельно вивчили всі «за» і «проти» вирощування нової культури. Підготували й розпланували ділянку, зробили аналіз ґрунту, а вже потім висадили дві тисячі саджанців грецького сорту «Ідеал», на які витратили сто тисяч гривень. Як розповів директор Роменського лісгоспу Олег Салов, з кожного гектара можна зібрати не менш як три тонни урожаю. Якщо врахувати, що кілограм горіхів коштує один євро, а чищених — у рази більше, то річна виручка становитиме не менш як 120 тисяч євро. Час покаже, наскільки реальні розрахунки, хоча вже сьогодні стає очевидним, що горіхова арифметика ґрунтується на конкретних і реальних цифрах.