Про це повідомила прес-служба управління СБУ в Сумській області, деталізувавши, що затриманий — житель Старобешівського району Донеччини — свого часу входив до складу терористичної організації «Оплот», до якої приєднався у 2014 році, та має судимість.
Встановлено, що в складі незаконного збройного формування він перевозив вантажі терористів, зокрема боєприпаси, ремонтував техніку. Як пояснив чоловік, якого затримали в одному із сіл Сумщини, куди приїхав до родичів — вимушених переселенців, в «Оплоті», аби не платити заробітну плату, його звинуватили в крадіжці зброї та утримували у в’язниці так званого МГБ ДНР. Після звільнення переховувався в Росії, а потім вирушив на Сумщину.