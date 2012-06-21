Біля річки Псел у Сумському районі був знайдений скарб, який попередньо датований 800-900 роками.
У поясі зі срібними вставками, який майже зітлів, знайшли Саманидські дирехми. Скарб невеликий. Скоріш за все, це був гаманець, який висів на поясі і його загубили.
Монети – срібні дирахми, викарбувані в роки правління династії Саманідів, сунітської іранської імперії, що охоплювала територію сьогоднішнього Афганістану і території терерішнього Ірану, Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Казахстану і Пакистану в період між 819-999 роками.
ДОВІДКА «УК»
У древніх скарбах знаходять безліч «різаних» монет. Наприклад, на Неревском розкопі (Новгород) були знайдені два великих скарби. Перший містив 60 цілих дирхем і 811 їх уламків. Другий 131 цілу дирхему і 604 уламки. Наймолодша монета датована 972 роком. Такі відрізані частини дирхеми називали в Київській Русі «різана».
Інших «різаних» монет, крім дирхемів, у древніх скарбах немає. Дирхеми для покупки будь-якої дрібниці не годилися через свою високу вартість, тому монету розрізали на дві, чотири, і вісім частин. Тобто була половинка, четвертинки або «восьмушки» дирхеми.