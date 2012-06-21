Торік платники податків Сумщини сплатили 8,6 мільярда гривень, що за основними видами надходжень значно перевищує показник 2015 року.
Як повідомив в. о. начальника ГУ ДФС у Сумській області Олексій Мазуренко, до державного бюджету забезпечено надходження 5,1 мільярда гривень податків і зборів, що порівняно з попереднім роком більше на 36,2%, або 1,4 мільярда. Особливо вагома питома частка таких надходжень, як рентна плата за користування надрами — 2,5 мільярда гривень, податки на додану вартість та прибуток — відповідно 959,1 та 663,9 мільйона. Удвічі зросли надходження до місцевих бюджетів. Їхній обсяг сягає 3,5 мільярда гривень, що більше за показник попереднього року на 1,2 мільярда, або майже 52%. Додаткові кошти дають змогу зміцнювати насамперед соціальну інфраструктуру місцевих територіальних громад, поліпшувати умови проживання населення.