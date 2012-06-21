Під час бою на Світлодарській дузі в неділю загинули п’ятеро українських військових, 16 було поранено, з них 6 — важко, а 10 зазнали травми або контузії. Це найтяжчі втрати за останні п’ять місяців, зазначають у штабі АТО.
Вогонь у відповідь по бойовиках на Світлодарській дузі складно вести через їхні обстріли позицій сил АТО з території Дебальцевого, Вуглегірська та Калинівки. Про це на брифінгу в понеділок в Києві заявив начальник об’єднаного оперативного штабу Збройних сил Олександр Сирський, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Він поінформував, що за минулу добу по позиціях українських військових було випущено 34 снаряди калібру 122 мм та 694 міни калібру 120 і 82 мм. Говорячи про спробу наступу бойовиків у неділю, О. Сирський зазначив, що метою їхніх дій було просування в бік н. п. Луганське Донецької області та захоплення стратегічно важливих об’єктів. Також прес-служба Міноборони наводить слова начальника об’єднаного оперативного штабу про те, що наміри бойовиків було викрито: «Підрозділи Збройних сил України прийняли бій, під час якого перехопили ініціативу, завдали супротивникові втрат та змусили його відступити».