Єдиним шляхом забезпечення принципів ядерної і радіаційної безпеки на українських АЕС в умовах війни з росією є запропонована Президентом України Володимиром Зеленським Формула миру. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосив Міністр енергетики Герман Галущенко на зустрічі з главами та представниками іноземних представництв та місій, акредитованих в Україні, яка відбулася на території Чорнобильської АЕС під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Участь у заході взяли керівники посольств G7 та Представництва ЄС в Україні, очільники та члени дипломатичних представництв різних країн світу.

Як зауважив керівник Офісу Президента, Чорнобильська АЕС недарма була обрана місцем зустрічі, щоб її учасники змогли на власні очі переконатися, які наслідки може мати недотримання ядерної безпеки. Він нагадав, що після початку вторгнення російські війська захопили ЧАЕС, де у 1986 році сталася ядерна катастрофа, пошкодили обладнання станції та облаштували свої позиції в забрудненому радіацією ґрунті.

«Їхня діяльність тут загрожувала світовій ядерній безпеці. Саме тому ми дуже стурбовані ситуацією на Запорізькій АЕС, яка досі окупована. І сьогодні можна лише теоретично уявляти, якими будуть наслідки, якщо щось станеться», - сказав Андрій Єрмак.

Під час заходу дипломати оглянули Сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), ознайомилися із заходами забезпечення ядерної і радіаційної безпеки на ЧАЕС. Зокрема провели огляд комплексу нового безпечного конфайнменту, який побудований над колишнім четвертим блоком АЕС.

Герман Галущенко підкреслив, що наразі ситуація на ЧАЕС стабільна, оскільки український персонал повністю контролює роботу систем, які забезпечують функціонування конфайнменту. Він нагадав, що під час російської окупації працівники ЧАЕС 600 годин працювали без ротації та під тиском російських військових. При цьому міжнародні стандарти говорять, що персонал – це ключовий показник забезпечення ядерної і радіаційної безпеки, адже саме персонал відповідає за рішення, які ухвалюються.

Окрім того, він наголосив, що загрози ядерної катастрофи несуть також постійні російські обстріли, результатом яких може стати влучання у дизель-генератори, що мають живити ЗАЕС у випадку втрати постійного енергопостачання. Зараз Україна проводить масштабні навчання екстрених служб для відпрацювання різних сценаріїв можливого російського теракту на ЗАЕС. Міністр підкреслив, що допомогти з оцінкою ситуації на окупованій станції та не допустити глобальної ядерної катастрофи внаслідок дій росіян може місія МАГАТЕ, яка перебуває безпосередньо на території ядерного об’єкта. Україна розраховує на співпрацю з міжнародними експертами задля координації дій для недопущення екстрених ситуацій.

«Немає рішень, окрім Формули миру Президента Зеленського – росіяни мають вийти із ЗАЕС, військові рф і представники росатому мають залишити станцію. Натомість персонал легітимного українського оператора повинен отримати контроль над ЗАЕС і забезпечити мирну експлуатацію ядерного об’єкта. Україна робить усе можливе для підтримки безпеки наших атомних станцій, але присутність на їх території росіян – це загроза всьому світові», - сказав Міністр.