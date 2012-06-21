Прес-центр командування Військово-Морських сил ЗС України повідомляє, що протягом тижня на території Миколаївської і Одеської областей у рамках комплексу навчань з бойової готовності органів військового управління та військових частин відбудеться пересування колон військової техніки, розгортання блокпостів на шляхах руху та інші заходи.
Військовослужбовці національного флоту просять мешканців Одеської і Миколаївської областей з розумінням поставитися до певних незручностей, які можуть виникнути через проведення запланованих заходів.
Також прес-центр ВМС звертається з проханням не створювати підрозділам зайві труднощі у виконанні поставлених завдань та зберігати спокій.