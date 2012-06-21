Павло КУЩ,
«Урядовий кур'єр»
У населених пунктах Донеччини, окупованих проросійськими незаконними збройними формуваннями, невдовзі стане ще темніше. З 1 лютого тарифи на електричну енергію для населення збільшуються на 30%. Причому інформація про подорожання світла майже на третину з’явилася не завдяки «українській пропаганді», на яку часто списують невтішні для людей вісті, а з офіційного повідомлення окупаційної влади через місцеве інформаційне агентство «ДАН». Лідери самопроголошеної «республіки» пояснюють свій черговий наступ на гаманці місцевих жителів необхідністю «поліпшити ситуацію на підприємствах енергетичної сфери та вугільної промисловості, а також підвищити зарплати співробітникам теплоелектростанцій та інших підприємств електроенергетики».
До речі термін «поліпшити» вже став мемом і лайкою у тому ж Донецьку. Бо він перетворився на синонім, приміром, збільшення тарифів на комунальні послуги, які довгий час трималися на прийнятному рівні. І ним супроводжуються численні обіцянки влади про «процвітання» в цілому депресивних окупованих територій. Наприклад, не так давно лідер «ДНР» Денис Володимирович Пушилін, наобіцяв донеччанам пенсії і зарплати на рівні тих, що мають зараз жителі сусідньої Ростовської області Російської Федерації. Проте, як часто тут буває, поки різко збільшилася лише оплата за світло.