Потужний арктичний циклон, який охопив цими днями Сумщину, створив чимало проблем насамперед на автошляхах області. Зокрема, шквальний вітер поламав дерева, що перекривали проїжджу частину, а наметений сніг створював додаткові труднощі автомобілістам.

Однак у цій аварійній ситуації за дорученням ДП «Дороги Сумщини» на допомогу прийшли представники компанії «АМК РЕМ-БУД», які відразу ж приступили до роботи і працювали в посиленому цілодобовому режимі.

Загалом вони розчистили від снігу понад 400 кілометрів автошляхів, обробили засобами проти ожеледиці майже 860 кілометрів дорожнього полотна, для чого використали близько 500 тонн пісочної соляної суміші.

Представники компанії працювали в переважній більшості куточків області, зокрема, у Сумському районі, на Липоводолинщині, Недригайлівщині, Білопільщині, Роменщині, у Краснопіллі тощо.

І зараз, коли буревій вщухнув, представники компанії тримають на контролі закріплені за ними ділянки автошляхів, аби забезпечувати безперебійний і зручний проїзд автомобільного транспорту.