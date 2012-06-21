З різних куточків України з’їжджалися лемки на Тернопілля в урочище Бичова біля Монастириськ. Приїхали гості з Польщі, Словаччини, Німеччини, Канади. Усіх їх зібрав фестиваль «Дзвони Лемківщини». Це унікальне колоритне свято вражає самобутністю, адже лемківська культура є невід’ємною складовою української.
Ще 1944 року комуністична влада розпочала злочинні дії проти етнічних українців, які жили на землях Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляшшя. Саме тоді уряд радянської України уклав угоду з Польським комітетом національного визволення про «евакуацію українського населення з території Польщі до УРСР і польських громадян з території УРСР до Польщі». Цей документ спровокував страшну драму сотень тисяч людей. Добровільне переселення перетворилося у насильницьке. З Бескидів протягом трьох років насильно вивезли майже півмільйона осіб, яких розкидали ледь не по всіх куточках України. Найбільше з них знайшли притулок на Тернопільщині у Монастириському районі, райцентр став своєрідною їхньою столицею. Тут і організовують фестиваль «Дзвони Лемківщини». Свято тривало впродовж трьох днів. Розпочався фестиваль з урочистої ходи центральною вулицею Монастириськ і покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку, до пам’ятного знака депортації. А далі головним майданчиком проведення фестивалю стало урочище Бичова, де діє обласний музей лемківської культури «Лемківське село». Кожен міг ознайомитися із самобутніми музейними експонатами.
Тут працювали також різні локації для дітей, спортивні майданчики, організовували розмаїті виставки, майстер-класи, зокрема дівчат навчали, як повивати хустку по-лемківськи. Представляли й традиційну лемківську кухню. Впродовж трьох днів аматорські та професійні виконавці, гурти виконували лемківські пісні. На фестиваль приїхав і Національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки. За традицією запалили й лемківську ватру як символ єднання у рідній культурі та звичаях. «Ми повинні об’єднати всі покоління українців для того, щоб відродити історичну пам’ять нашого народу!» — зазначив очільник краю Степан Барна. Тому під час «Дзвонів Лемківщини» фотографи відображали у світлинах обличчя тих лемків, які народилися на своїх етнічних теренах, а спеціальна знімальна група фільмувала їх і записувала спогади, думки та враження.