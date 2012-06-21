Місцеві скарбниці наповнює й податок на нерухомість. Його ставки встановлюють органи місцевого самоврядування. Сплачують фізичні і юридичні особи — власники житлової та нежитлової нерухомості.
У секторі комунікацій Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області поінформували, що за січень цього року платники краю сплатили понад 13,5 мільйона гривень податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Цей показник перевищив надходження, яких очікували податківці, на майже 49%. Якщо його порівняти з відповідними торішніми результатами, то їх вдалося поліпшити майже на 32%.
Левова частка податку на нерухоме майно надійшла від юридичних осіб — майже 93%. До місцевих бюджетів вони перерахували на 2,8 мільйона гривень більше, ніж у відповідний період торік. Фізичні особи теж показали плюс у цьому показнику, а це майже на 64 тисячі гривень більше надходжень, ніж працівники податкової служби очікували.