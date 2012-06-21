Село Мушкатівка лежить неподалік райцентру Борщів на Тернопільщині. Готується зустріти 500-річчя. Чимало різних подієвих сторінок за цей час вписало воно у літопис краю та України. Подія, яка відбулася нещодавно, теж непересічна. Тут уперше в нашій країні постав пам’ятник жертвам львівського псевдособору 1946 року. На його освячення приїхав Верховний архієпископ Києво-Галицький Української греко-католицької церкви Блаженнійший Святослав Шевчук.
Як відомо, 8—10 березня 1946 року у Львові відбувся так званий собор, який ліквідував Українську греко-католицьку церкву і силоміць приєднав її до РПЦ. Його, як підкреслив Блаженнійший Святслав, зоркеструвала радянська влада. На час проведення псевдособору майже рік усіх єпископів УГКЦ на чолі з тодішнім митрополитом Йосифом Сліпим було ув’язнено. Тисячі священиків, ченців і черниць, сотні тисяч вірян опинилися в лабетах смерті, були репресовані. Десятки тисяч жертв — такий сумний і трагічний наслідок мала організація комуністичною владою церковних зборів у Львові майже 72 роки тому. Пам’ятник у Мушкатівці говоритиме про це правду.
Червоного терору зазнали й два священики церкви Св. Петра та Павла у Мушкатівці Василь Білінський і Всеволод Лещишин. Їхні імена вдячні вірні викарбували на меморіальному знакові, вклали й у символ — вони двома голубами піднімаються у небо й увінчують пам’ятник.
Чому такий важливий цей меморіальний знак, ця пам’ять? Блаженнійший Святослав відповів так: «Бо по крупинках збираємо свою національну пам’ять, наново усвідомлюємо власну тотожність, ще раз перед обличчям нових історичних викликів запитуємо себе й кажемо світові, ким ми є».
На відкритті меморіального знака зачитали звернення Президента України Петра Порошенка до Верховного архієпископа Києво-Галицького Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука, єпископів, священнослужителів і вірних УГКЦ.
Прикметно, що задум відкриття пам’ятника в Мушкатівці належить громадськості. Його автор — івано-франківський художник і скульптор Роман Романишин. Меценатом виступив колишній мушкатівець, а нині знаний тернопільський бізнесмен Василь Чубак. Дідусь пана Василя Омелян Чубак очолював у 1930—1940-х українські патріотичні культурно-освітні товариства «Просвіта» та «Луг». І за цю діяльність його ув’язнили на 15 років. Його син Володимир Чубак встановив у Мушкатівці пам’ятник Тарасові Шевченку.
Відомо, що Василь Білінський та Всеволод Лещишин під час Другої світової були ще й капеланами. Тож у виступі голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна згадав і про новітніх героїв, які обороняють територіальну цілісність нашої країни, адже в обох випадках це боротьба за українське слово, українську молитву й Українську державу.