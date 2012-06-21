У Теребовлянському районі на Тернопільщині впродовж двох днів у форматі таборування тривала теренова гра «Легенда УПА». Відділ сім’ї та молоді, управління освіти і науки облдержадміністрації організували її разом з обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес».
Такий захід у краї скликають 14 років поспіль. Нинішньої пори він зібрав понад 200 учнів 9-10 класів з різних куточків області. Юнаки та дівчата вирішили вивірити власну фізичну підготовку, продемонструвати високі моральні, вольові й інтелектуальні якості, творчий хист.
За словами заступника голови обласної державної адміністрації Юрія Юрика, який відвідав учасників гри, для Тернопілля проведення військово-патріотичних заходів стало пріоритетним. Адже вони дають змогу вдосконалюватися не лише фізично, а й інтелектуально. Це найкращі аспекти мотивації для молодих, які згодом служитимуть у Збройних силах України.
Школярі випробували себе на командній туристичній смузі перешкод і в турнірі з пейнтболу. Інтелектуальні ж змагання стосувалися історії українського національно-визвольного руху. Ввечері всі зібралися біля таборової ватри. Під зорями юнаки й дівчата презентували свої райони, співали патріотичні пісні, брали участь у різних рухливих іграх. А вже наступного ранку заходилися шукати та відвойовувати загублений прапор штабу Української повстанської армії. Легенда твердить, що в травні 1945 року повстанська сотня отримала наказ переправити в Карпати прапор штабу УПА. Та в теребовлянських лісах упівці потрапили в засідку й полягли в нерівному бою з ворогом. Але супротивнику так і не вдалося здобути стяг української борні. Тепер цей народний переказ став основою теренової молодіжної гри. Шукаючи загублене легендарне червоно-чорне знамено, як твердять організатори заходу, учні показали не лише здібності орієнтування на місцевості та роботу в команді, а й велику силу волі та характер.
Певна річ, за підсумками теренової гри визначили кращий рій (команду) та ройового.