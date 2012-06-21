До села Калинівка у Зборівському районі на Тернопіллі з’їхалися кількасот чехів. Серед них голова парламенту Чехії Ян Гамачек, високопоставлені представники міністерства оборони цієї країни, учасники громадських організацій. Приїхала офіційна делегація Словаччини. Такий десант вшанування пам’яті чеських і словацьких добровольців українське село приймає щороку в перші липневі дні.
Рівно 100 років тому під Зборовом розгорілася битва, в якій брали участь підрозділи Чехословацького легіону. Тоді він складався із 3530 осіб. У його лавах боролися згодом відомі постаті світового рівня, як-от письменники Франтішек Лангет, Ярослав Кратохвіл, Франтішек Кубка, скульптор Карел Котрба. У Зборівській битві 1917 року воювали також два майбутні президенти Чехословаччини Клемент Готвальд і Людвіг Свобода.
Тоді, як розповів українським журналістам керівний секретар Чехословацького товариства легіонерів Мілан Мойжіш, його співвітчизники здобули перемогу, 174 чехи і словаки навічно впали на цьому полі бою, 34 померли внаслідок поранень, 32 особи пропали безвісти й 1000 бійців було поранено.
Загиблі чехи й словаки знайшли вічний спочинок у братській могилі в Калинівці. З часом тут постав меморіал, який до 100-річчя битви під Зборовом за кошти міністерства оборони Чехії відреставрували. Тут минулої неділі відбувся жалобний захід.
У виступах офіційних осіб Чехії лейтмотивом звучала теза про те, що битва під Зборовом хоч і не належить до найбільших у Першій світовій війні, але чехам і словакам вона принесла бойовий успіх і мала далекосяжний вплив. Вона стала поштовхом для здобуття незалежності й формування їхньої майбутньої армії.
На жалобній церемонії в Калинівці слово сказав і голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Він подякував чеському і словацькому народам за підтримку територіальної цілісності нашої держави у війні з російським агресором. Спасибі пролунало й за принциповість цих країн у питанні надання безвізового в’їзду українцям до ЄС. Він висловив сподівання, що події столітньої давності навчать нас будувати спільну Європу з єдиним безпековим простором у військовому об’єднанні НАТО.